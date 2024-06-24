КНДР снова запустила шары с мусором в Южную Корею

КНДР снова запустила воздушные шары, как предполагается, с мусором в сторону Республики Корея. Об этом сообщают южнокорейские власти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Подтверждено, что шары с мусором из Северной Кореи вошли в воздушное пространство Сеула", - говорится в массовом оповещении властей Сеула. Текст с таким содержанием пришел на мобильный телефон. Власти просят не приближаться к упавшим предметам и сообщать о них в полицию.

Агентство Yonhap также сообщает о запуске шаров с мусором со ссылкой на южнокорейских военных.

Южнокорейские активисты запустили шары с листовками в КНДР 20 июня. На следующий день сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что народная республика намерена сдержать слово и примет ответные меры.

9 июня Ким Ё Чжон рекомендовала властям Республики Корея отказаться от "опасных шагов", таких как работа громкоговорителей на границе, иначе уборка мусора, запущенного из народной республики, станет для них "частью повседневности". "Если Республика Корея одновременно будет распространять листовки через границу и вести трансляции, то не сомневайтесь, что станете свидетелем нашего нового ответа", - сказала она.

2 июня заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль сказал, что народная республика временно прекращает отправку шаров, поскольку эта мера носила ответный характер, но обещал, что акции перебежчиков не останутся без ответа.

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