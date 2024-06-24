Во французских школах с октября 2023 года зафиксировали 650 проявлений антисемитизма

Французские власти выявили 650 проявлений антисемитизма в школах, начиная с 7 октября 2023 года. Об этом заявила министр образования Франции Николь Белубе в эфире телеканала BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 7 октября прошлого года мы ведем отдельный учет актов проявления антисемитизма, - сказала Белубе. - За этот период было зафиксировано 650 таких инцидентов".

Она подчеркнула, что ее ведомство намерено работать с каждым сообщением о подобных происшествиях. В частности, по ее словам, педагогический состав будет проводить беседы с учениками для профилактики антисемитизма.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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