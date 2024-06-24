В США заявили о значительном росте числа джихадистов в Африке с 2008 года

Число представителей группировки "Исламский джихад" в Африке значительно выросло за последние годы. Об этом заявил глава Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM) генерал Майкл Лэнгли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы отслеживаем [эту опасность] <...> в течение ряда лет. Просто для статистики: еще в 2008 году только 4% от всех исламских джихадистов находились в Африке. Сегодня это число выросло до 40%", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

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