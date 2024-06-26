Индия и США обсуждают совместное производство противотанковых систем Javelin

Индия и США обсуждают возможность организации совместного производства переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin на территории южноазиатской республики. Об этом со ссылкой на источники сообщило информационное агентство ANI, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, переговоры на эту тему стороны провели в ходе одного из недавних визитов в Нью-Дели высокопоставленной американской делегации. Индия начала искать партнера в этой области в связи с растущими потребностями индийской армии в противотанковых ракетных системах.

Обсуждение возможного совместного производство Javelin в Индии находится на начальном этапе, Нью-Дели еще предстоит принять решение на этот счет, уточнили собеседники агентства.

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