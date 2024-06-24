В Финляндию прекратят импорт российского СПГ

Импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Финляндию полностью прекратится с вступлением в силу 14-го пакета санкций Евросоюза. Об этом сообщает бизнес-издание Kauppalehti, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Газета уточняет, что новый пакет санкций запрещает импорт российского СПГ на терминалы на территории ЕС, не подключенные к газовой сети. В Финляндии это терминалы в Пори и Торнио. Как отмечает газета, на практике это остановит российский импорт.

На крупнейший в Финляндии терминал СПГ в порту Инкоо, который соединен с газопроводом Balticconnector, поставка российского СПГ была запрещена ранее решением финских властей.

15 марта финская компания Gasum в годовом отчете сообщала, что имеет долгосрочный контракт на поставку СПГ с "Газпром экспортом", который включает опцию "бери или плати" на минимальные объемы. В конце мая 2023 года Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку трубопроводного газа с "Газпром экспортом" из-за того, что стороны не смогли урегулировать разногласия по контракту.

В мае 2022 года "Газпром экспорт" приостановил поставки трубопроводного газа по контракту с Gasum, так как Финляндия не произвела оплату за апрель того же года и отказалась осуществлять платежи в рублях. После этого Gasum заявила, что не намерена выполнять требование "Газпрома" об оплате поставленного газа в рублях и решила подать заявление в суд, чтобы провести разбирательство относительно текущего контракта с "Газпром экспортом", который действует до конца 2031 года.

Осенью прошлого года Арбитражный суд Стокгольма признал указ президента РФ о переходе на оплату за газ в рублях форс-мажором по контракту, а также обязал Gasum выплатить "Газпром экспорту" задолженность в размере более 300 млн евро за поставки газа. Однако суд также решил, что Gasum не обязана платить за российский газ в рублях, а стороны должны продолжить переговоры по урегулированию ситуации с поставками.

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