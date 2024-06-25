ВВС Израиля нанесли удары по шести пограничным селениям на юге Ливана

Истребители израильских ВВС нанесли ракетные удары по шести пограничным населенным пунктам на юге Ливана.

Как сообщил телеканал Al Jadeed, сведения о погибших и раненых поступили из города Бинт-Джбейль, их численность уточняется, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее при атаке беспилотника на штаб службы гражданской обороны в поселке Эт-Тейбе получил ранение один из местных добровольцев.

По сведениям телеканала, во второй половине дня авианалет был совершен на базу вооруженных формирований шиитской милиции "Хезболлах" в Мессе на востоке Ливана. По этому объекту, который расположен в окрестностях города Баальбек (90 км от Бейрута), было выпущено четыре ракеты классы "воздух - поверхность". На базе в Мессе размещены средства ПВО шиитских отрядов и командный центр, о последствиях атаки сведений не приводится.

Воздушный рейд был совершен после того, как бойцы "Хезболлах" поразили огнем с земли еще один израильский беспилотник. Он упал на ливанской стороне границы вблизи поселка Эль-Эдейса. С начала военной эскалации в регионе в октябре 2023 года шиитские бойцы сбили шестой по счету неприятельский беспилотник.

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