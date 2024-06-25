Ассанж вернется в Австралию после разбирательства в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж после признания вины будет приговорен к более чем пяти годам тюрьмы, в этот срок будет зачтено время, уже проведенное в заключении в Великобритании. Об этом заявила канцелярия премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как указывается в заявлении, журналист признает себя виновным в сговоре с целью получения и распространения секретной информации и "будет приговорен к 62 месяцам заключения, которые он уже провел в лондонской тюрьме". "Нам известно, что гражданину Австралии Джулиану Ассанжу назначено судебное разбирательство в Соединенных Штатах. Процесс еще не закончен, и австралийские власти продолжают оказывать ему консульскую помощь", - заверила канцелярия главы правительства, отметив, что после разбирательства в США основатель WikiLeaks сможет вернуться на родину.

Заседание, на котором Ассанж может признать часть обвинений, состоится в суде на острове Сайпан (Северные Марианские острова) в 09:00 по местному времени (02:00 мск) 26 июня.

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