Вучич упрекнул немецких полицейских из-за инцидента с его сыном на Евро-2024

Президент Сербии Александар Вучич выразил недовольство действиями немецких правоохранителей из-за стычки албанских и сербских болельщиков, в которой принял участие его старший сын Данило. Об этом сербский лидер рассказал, выступая с обращением к нации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается моего старшего сына, да, он был в кафе, на которое напали болельщики "Шальке" по большей части албанской национальности, несколько других, но в основном албанцы - болельщики "Шальке". Они напали со стульями и бутылками. Мне интересно, что немецкая полиция требовала и задержаний отдельных сербских болельщиков. Интересный подход, знаете, к решению проблемы, очень интересный. Я не знаю, что необходимо делать, когда на вас кто-то нападет со стульями и бутылками", - отметил Вучич.

"Если кто-то решит напасть на вас, извините, но я бы попытался, даже если они сильнее и вооружены бутылками, вас защитить. Люди просто защищали себя, и это было место, где они спокойно сидели, ели и пили, никому не мешали. А тем помешал сербский флаг. Это было единственное кафе в целом Гельзенкирхене где был вывешен сербский флаг, где собирались сербские болельщики?" - задался вопросом глава государства.

Вучич отдельно отметил, что гордится своим сыном и не стыдится того, что он оказался участником инцидента.

СМИ сообщали, что 16 июня перед матчем первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между Англией и Сербией в городе Гельзенкирхен произошла стычка болельщиков, в которой, согласно распространяемым в сети видеороликам, якобы мог принимать участие старший сын президента Сербии Александара Вучича.

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