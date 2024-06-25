Венгрия предложила ЕС заключить европейский пакт о конкурентоспособности

Венгрия предлагает странам Евросоюза заключить европейский пакт о конкурентоспособности и будет добиваться подготовки такого документа во время своего председательства в Совете ЕС во второй половине года. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции после встречи в Риме с итальянской коллегой Джорджей Мелони, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что снижение экономической конкурентоспособности является сейчас самой большой проблемой Европы, которая по темпам роста совокупного ВВП уступает США и Китаю. "Цель как венгров, так и итальянцев заключается в том, чтобы сделать континент конкурентоспособным", - сказал глава правительства.

Орбан считает, что если не будет заключен европейский пакт о конкурентоспособности, то в течение следующего десятилетия в странах ЕС могут быть потеряны сотни тысяч рабочих мест. По мнению премьера, в документе должны найти отражение такие проблемы, как укрепление экономических связей с партнерами из других частей света и "зеленый переход", который не должен подрывать развитие традиционных отраслей промышленности.

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