Республика Корея насчитала около 350 шаров с мусором из КНДР

Власти Республики Корея обнаружили примерно 350 шаров с мусором из КНДР, которые были запущены в ночь на вторник. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

К 09:00 по местному времени (04:00 по бакинскому времени) шаров в воздухе больше не было. Около 100 из них упали в Сеуле и северной части провинции Кёнгидо. В них не было токсичных веществ, заключили специалисты. Южнокорейские военные заявили, что готовы возобновить работу громкоговорителей на границе в любое время.

Отмечается, что это была пятая подобная акция с конца прошлого месяца. По данным Сеула, с 28 мая КНДР запустила около 2 000 шаров. В Пхеньяне предупреждали, что не оставят без ответа заброс пропагандистских листовок на их территорию. Южнокорейские активисты отправили шары с листовками в КНДР 20 июня. На следующий день сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что народная республика намерена сдержать слово и примет ответные меры.

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