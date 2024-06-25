ЦАХАЛ нанес удар по дому лидера ХАМАСа

По сообщению палестинских источников, во вторник силы ЦАХАЛ нанесли удары по лагерю беженцев Шати, среди погибших - сестра лидера ХАМАСа Исмаила Хании и другие его родственники, передает Day.Az со ссылкой на Новости Израиля.

Как пишут арабоязычные СМИ, целью атаки был дом главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хании, находящийся в лагере Шати. Сообщается, что в результате воздушных ударов погибло 13 человек, большинство из них - родственники Хании, включая его родную сестру.

Издание "Аль-Джазира" привело список погибших: - Захр Абдель Салам Хания, Нахед Гази Хания, Иман Ахмед Хания, Мухаммад Нахед Хания, Исмаил Нахед Хания, Моамен Нахед Хания, Захр Нахед Хания, Шахад Нахед Хания, Амаль Нахед Хания. Некоторые из них до сих пор находятся под завалами. Корреспондент "Аль-Джазиры" сообщил, что попытки поиска выживших продолжаются.

В апреле этого года еще одна сестра Хании, 57-летняя Зеба Абдель Салем Хания, была арестована в своем доме в Тель-Шеве по подозрению в контакте с боевиками ХАМАС, в членстве в террористической организации и подстрекательстве. В ходе обыска были обнаружены многочисленные улики, подтверждающие подозрения, а также сотни тысяч шекелей наличными.

Через несколько дней после ее ареста трое сыновей Хании, Хазем, Амир и Мухаммад, которые были членами военного крыла ХАМАС, были убиты в результате атаки ЦАХАЛ в секторе Газа. Вместе с ними погибли и трое внуков Хании. Пресс-секретарь ЦАХАЛа и ШАБАК подтвердили ликвидацию сыновей главы политбюро ХАМАСа, но не убийство его внуков

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