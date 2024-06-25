В Австрии предрекли поражение партии Бербок

Поддержка Киева со стороны главы МИД Германии Анналены Бербок может стать причиной поражения партии "Зеленых" на местных выборах в Восточной Германии. Об этом пишет австрийская газета EXXpress, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В издании указали, что немцев все больше беспокоит потенциальный конфликт с Россией из-за поставок вооружений Украине.

"Верхушка партии "зеленых" действует вопреки мнению народа. Вскоре это может обернуться для Бербок <...> трагическими последствиями. Ведь им [партии "Зеленые"] предстоит участвовать в земельных выборах в восточных землях Германии - Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге", - говорится в материале.

В издании отметили, что жители востока страны в основном критически воспринимают поддержку Киева. Скорее всего, они поддержат политиков, выступающих за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, говорится в статье.

Выборы в местные парламенты федеральных земель Тюрингия и Саксония пройдут 1 сентября 2024 года. Выборы в ландтаг Бранденбурга пройдут 22 сентября.

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