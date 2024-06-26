Победа Трампа может вынудить Украину вести переговоры

У европейских союзников Соединенных Штатов есть все основания, чтобы на предстоящих президентских выборах в США опасаться победы бывшего американского лидера Дональда Трампа, сообщает газета The Washington Post (WP), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Издание приводит в пример слова подполковника в отставке Александра Виндмана, который заявил, что победа Трампа на выборах приведет к прекращению США помощи Киеву. Он отметил, что Украина после этого вынуждена будет вести переговоры.

В материале указывается, что администрация Трампа бросит вызов европейским политикам по ряду вопросов: от климата до Ближнего Востока, от Китая до торговли. Представители Европейского совета по международным отношениям уверены, что переизбрание Трампа будет препятствовать общей политике Евросоюза.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий американский лидер Джо Байден и экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

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