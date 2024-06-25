Нигер вернул контроль над одним из крупнейших в мире месторождений урана

Одно из крупнейших месторождений урана в мире Имурарен возвращено под контроль Нигера после отзыва прав на эксплуатацию у дочерней компании французской Orano. Об этом сообщило агентство ANP, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, французская компания не выполнила обязательств по эксплуатации, несмотря на отсрочку. Запасы месторождения оцениваются в 200 тыс. тонн. Эксплуатация месторождения должна была начаться в 2015 году, но падение цен на уран на мировом рынке после катастрофы на Фукусиме в Японии в 2011 году заморозило деятельность Imouraren SA.

В настоящее время компания Orano управляет открытым рудником Somair в северном регионе Арлит после закрытия в 2021 году рудника Cominak. В феврале возобновилась работа на руднике Somair после остановки производства на несколько месяцев в связи с государственным переворотом.

По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2022 году на Нигер приходилось около 4% мирового производства урана на рудниках. Как сообщала в прошлом году газета Le Monde со ссылкой на Orano, Франция использует Нигер для обеспечения 15% своих потребностей в уране для ядерных реакторов, на долю которых приходится 65% производства электроэнергии в стране. По данным Агентства по снабжению Евратома, энергетические компании Европейского союза зависели от Нигера - седьмого по величине производителя урана в мире.

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