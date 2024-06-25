Хакан Фидан провел телефонную беседу с Араратом Мирзояном

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня провел телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили источники в МИД Турции. В ходе переговоров были обсуждены двусторонние и региональные вопросы.

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