https://news.day.az/world/1670620.html Хакан Фидан провел телефонную беседу с Араратом Мирзояном
Хакан Фидан провел телефонную беседу с Араратом Мирзояном
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня провел телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили источники в МИД Турции. В ходе переговоров были обсуждены двусторонние и региональные вопросы.
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