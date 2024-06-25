В этой стране наблюдается острая нехватка персонала в сфере транспорта

Почти каждая вторая транспортная компания Германии в прошлом году была вынуждена ограничить работу из-за нехватки персонала.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на немецкий новостной портал Tagesschau, Ассоциация немецких транспортных компаний Allianz Pro Schiene считает, что расширение местного общественного транспорта, к которому часто призывают в рамках транспортного перехода, находится под угрозой из-за нехватки рабочих рук. По данным ассоциации, в прошлом году 44 процентам транспортных компаний пришлось временно ограничить свою деятельность.

Переход от автомобилей к поездам и общественному транспорту является фундаментальной частью транспортного перехода, который имеет большое значение в борьбе с климатическим кризисом.

По официальным данным, в Германии в сфере транспортных услуг работают около 100 тысяч водителей автобусов. Из них ежегодно на пенсию выходят от 4 тысяч до 6 тысяч человек. В то же время 83 процента опрошенных компаний заявили, что, по их оценкам, потребность в персонале в сфере водительских услуг к 2030 году будет выше, чем сейчас. Нехватка кадров, вероятно, будет ухудшаться с каждым годом.

По данным ассоциации, некоторые компании также ищут квалифицированных рабочих за рубежом.

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