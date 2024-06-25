В Кении демонстранты ворвались в парламент

Кения охвачена беспрецедентными антиправительственными протестами.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Кения переживает небывалую волну антиправительственных выступлений, во главе которых стоит молодежь страны. Во вторник, 25 июня, сотни демонстрантов прорвали полицейские заграждения, установленные в столице этого государства - Найроби, что привело к эскалации напряженности .

По сообщению Amnesty International Kenya, кенийская полиция открыла огонь боевыми патронами по протестующим, выступающим против нового налогового законопроекта правительства. Организация сообщает о многочисленных раненых. Кенийская комиссия по правам человека (KHRC) подтвердила гибель одного человека.

Между тем журналисты Agence France-Presse сообщили, что видели по меньшей мере три безжизненных тела вблизи здания парламента.

Ситуация накалилась до предела, когда демонстранты прорвались на территорию парламента. По данным AFP, в здании вспыхнул пожар, что еще больше усугубило и без того напряженную обстановку.

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