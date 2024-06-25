Избран новый генсек Совета Европы

Бывший президент Швейцарии Ален Берсе был избран новым генеральным секретарем Совета Европы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Agence France-Presse (AFP).

По его данным, действие мандата 52-летнего Берсе начнется 18 сентября. Он сменит на посту представительницу Хорватии Марию Пейчинович-Бурич.

Берсе занимал должность президента Швейцарии с 1 января по 31 декабря 2023 года.

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