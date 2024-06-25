https://news.day.az/world/1670686.html Избран новый генсек Совета Европы
Избран новый генсек Совета Европы
Бывший президент Швейцарии Ален Берсе был избран новым генеральным секретарем Совета Европы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Agence France-Presse (AFP).
По его данным, действие мандата 52-летнего Берсе начнется 18 сентября. Он сменит на посту представительницу Хорватии Марию Пейчинович-Бурич.
Берсе занимал должность президента Швейцарии с 1 января по 31 декабря 2023 года.
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