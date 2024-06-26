Билл Гейтс рассказал о возможных последствиях прихода к власти Трампа

В случае избрания Дональда Трампа президентом США страну ожидает больше перемен, а деловой среде предстоит столкнуться со значительной неопределенностью. Такое мнение в интервью Bloomberg высказал миллиардер и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, передает Day.Az.

В ответ на вопрос журналистов агентства о том, как стартапам и инвесторам подготовиться к вероятному отказу представителя Республиканской партии от климатической политики, бизнесмен отметил, что предсказать возможные изменения ситуации в США трудно как с точки зрения того, кто победит, так и с точки зрения драматичности последствий.

Выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения на пост главы государства. Бороться ему предстоит с действующим президентом Джо Байденом, отобравшим у него кресло главы государства по итогам голосования в 2020 году.

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