МИД Канады призвал своих граждан немедленно покинуть Ливан

Власти Канады призвали сограждан воздержаться от поездок в Ливан, а также покинуть эту ближневосточную страну как можно скорее.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли.

"Ситуация с безопасностью в Ливане становится все более нестабильной и непредсказуемой из-за продолжающейся эскалации между [шиитской партией] "Хезболлах" и Израилем и может ухудшиться в любой момент, - заявила министр. - Сейчас не время отправляться в Ливан, а канадцам, которые уже находятся в Ливане, необходимо уехать, пока коммерческие рейсы еще доступны".

Жоли предупредила, что в случае начала вооруженного конфликта канадцы могут лишиться возможности покинуть страну. Она посоветовала обращаться за консульской помощью в посольство Канады в Ливане.

В ночь на 22 июня израильский министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что власти еврейского государства намерены пресечь атаки "Хезболлах" и скоро примут необходимые решения на этом направлении. 18 июня Кац выступил с предупреждением, что в случае полномасштабного конфликта "Хезболлах" будет уничтожена, а Ливану будет причинен серьезный ущерб.

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