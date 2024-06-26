Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж официально вышел на свободу и покинул здание Федерального окружного суда США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Собравшиеся встретили его аплодисментами, однако Ассанж отказался давать комментарии журналистам.

Он сразу направился в автомобиль, который, как ожидается, должен доставить его в аэропорт, откуда он вылетит в Австралию.

Власти США по условиям сделки с основателем WikiLeaks обязались в дальнейшем не предъявлять ему никаких новых обвинений на основании его действий до ее заключения.

Кроме того, американские власти запретили Ассанжу возвращаться в США без специального разрешения.

В свою очередь, его адвокат Барри Поллак заявил, что работа основанного сайта WikiLeaks продолжится.

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