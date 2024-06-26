https://news.day.az/world/1670729.html Турецкая полиция провела спецоперацию в Испании
Турецкая полиция провела спецоперацию в Испании
В результате проведенной турецкой полицией в Испании спецоперации обезврежен международный наркокартель, задержан лидер преступной сети.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
По его словам, операция в Испании проводилась под кодовым названием ARGAY с участием сотрудников Управления по борьбе с наркотиками.
"Уничтожен международный наркокартель. Задержан объявленный Турцией в международный розыск руководитель сети Керим Даглыоглу, известный как Эмре Караджа", - отметил министр.
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