Турецкая полиция провела спецоперацию в Испании

В результате проведенной турецкой полицией в Испании спецоперации обезврежен международный наркокартель, задержан лидер преступной сети.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По его словам, операция в Испании проводилась под кодовым названием ARGAY с участием сотрудников Управления по борьбе с наркотиками.

"Уничтожен международный наркокартель. Задержан объявленный Турцией в международный розыск руководитель сети Керим Даглыоглу, известный как Эмре Караджа", - отметил министр.

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