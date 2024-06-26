Макрон стал токсичным

Ближайшие союзники президента Франции Эммануэля Макрона могут отдалиться от него, поскольку его образ стал токсичным на фоне ослабления позиций его партии "Возрождение" и непопулярности в преддверии досрочных выборов в парламент.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.

"Даже некогда верные союзники - такие тяжеловесы, как министр финансов Брюно Ле Мэр, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и премьер-министр Габриэль Атталь - держатся на расстоянии", - говорится в материале.

Как отмечает издание, проблема с тем, как заставить французского лидера вести себя сдержанно, становится все более актуальной по мере того, как его поведение становится "хаотичным". Это одна из причин того, почему большинство проправительственных кандидатов не включили изображение Макрона в свои предвыборные плакаты и листовки.

"Да, есть неприятие президента", - подтвердил бывший премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

Уточняется, что Макрон поклялся, независимо от того, "насколько сильно его изобьют", оставаться на президентском посту до истечения его срока в 2027 году. "Однако некоторые наблюдатели начинают подвергать сомнению это предположение, учитывая, насколько непредсказуемым он был", - заключили в публикации.

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