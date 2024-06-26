ХАМАС обстреляло сопровождавших гуманитарный конвой ООН израильских солдат

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС обстреляли из миномета сопровождавших гуманитарный конвой ООН солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как передает Day.Az, об этом сообщил корреспондент Times of Israel Эммануэль Фабиан в соцсети X.

По его словам, инцидент произошел во время сопровождения конвоя Детского фонда ООН.

"Во время скоординированных мероприятий террористическая организация ХАМАС выпустила снаряд по гуманитарному маршруту в непосредственной близости к конвою ЮНИСЕФ и солдатам ЦАХАЛ, которые охраняли местность", - указал он.

На опубликованной им видеозаписи снаряд приземлился на расстоянии нескольких десятков метров от сотрудников ООН и израильских военнослужащих.

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