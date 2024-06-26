ХАМАС обстреляло сопровождавших гуманитарный конвой ООН израильских солдат - ВИДЕО
Боевики радикального палестинского движения ХАМАС обстреляли из миномета сопровождавших гуманитарный конвой ООН солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Как передает Day.Az, об этом сообщил корреспондент Times of Israel Эммануэль Фабиан в соцсети X.
По его словам, инцидент произошел во время сопровождения конвоя Детского фонда ООН.
"Во время скоординированных мероприятий террористическая организация ХАМАС выпустила снаряд по гуманитарному маршруту в непосредственной близости к конвою ЮНИСЕФ и солдатам ЦАХАЛ, которые охраняли местность", - указал он.
На опубликованной им видеозаписи снаряд приземлился на расстоянии нескольких десятков метров от сотрудников ООН и израильских военнослужащих.
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