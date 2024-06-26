Число погибших в ходе протестов в Найроби выросло

Число людей, погибших во время протестов в Найроби 25 июня, увеличилось до 13 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Ассоциацию медиков Кении.

Ранее сообщалось о 10 погибших и минимум 50 пострадавших.

Протесты против введения дополнительных налогов начались в Кении 18 июня и распространились по всей стране.

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