Стрельба в США

- есть погибшие и раненые

Пять человек погибли, одна девочка тяжело ранена в результате стрельбы в Северном Лас-Вегасе американского штата Невада. Подозреваемый задержан.

Как передает Day.Az, об этом заявили местные СМИ со ссылкой на полицию.

Полицейское управление Северного Лас-Вегаса установило личность подозреваемого, им оказался 57-летний Эрик Адамс.

Сообщается, что полицейские были вызваны в квартиру в Северном Лас-Вегасе, где обнаружили тела двух женщин старше 40 и 50 лет, скончавшихся, предположительно, от огнестрельных ранений.

Полиция также обнаружила в квартире 13-летнюю девочку с огнестрельным ранением.

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