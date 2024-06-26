Стрельба в США - есть погибшие и раненые
Пять человек погибли, одна девочка тяжело ранена в результате стрельбы в Северном Лас-Вегасе американского штата Невада. Подозреваемый задержан.
Как передает Day.Az, об этом заявили местные СМИ со ссылкой на полицию.
Полицейское управление Северного Лас-Вегаса установило личность подозреваемого, им оказался 57-летний Эрик Адамс.
Сообщается, что полицейские были вызваны в квартиру в Северном Лас-Вегасе, где обнаружили тела двух женщин старше 40 и 50 лет, скончавшихся, предположительно, от огнестрельных ранений.
Полиция также обнаружила в квартире 13-летнюю девочку с огнестрельным ранением.
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