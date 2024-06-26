В НАТО утвердили нового генсека

Послы НАТО утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве нового генерального секретаря. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении альянса.

Рютте сменит Йенса Столтенберга. Он приступит приступит к исполнению своих обязанностей с октября 2024 года, пояснили в пресс-службе.

Газета Politico писала, что он должен будет выступить в роли политического противовесу экс-президенту США Дональду Трампу, который может вновь избраться на пост президента Соединенных Штатов в этом году.

Издание напомнило, что Столтенберг пытался наладить отношения с Трампом посредством "политики умиротворения", к примеру, позволив Трампу взять на себя ответственность за помощь в увеличении расходов ряда стран - членов НАТО на оборону. "Эта стратегия может не сработать во время второго срока (Трампа. - Прим. ред.)", - дает оценку Politico.

До этого газета The Washington Post писала, что Рютте, который, вероятнее всего, сменит Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО после того, как президент Румынии Клаус Йоханнис отказался выдвигаться на должность, является идеальным кандидатом на пост для сотрудничества с Дональдом Трампом в случае его возвращения в Белый дом.

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