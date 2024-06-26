Разговора Путина с Байденом пока не планируется

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с лидером США Джо Байденом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нет", - сказал представитель Кремля. Его спросили об этом в контексте разговора министра обороны РФ Андрея Белоусова с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

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