Швейцария заявила, что ее нейтралитету не противоречат связи с НАТО

Швейцария, расширяя сотрудничество с НАТО, не намерена отказываться от своего нейтрального статуса. Об этом заявил в интервью газете Le Temps Маркус Мэдер, глава Государственного секретариата по вопросам безопасности, входящего в структуру Федерального департамента (министерства) обороны, защиты населения и спорта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, не является ли курс швейцарского правительства на сближение с НАТО "концом нейтралитета", Мэдер сказал: "Мы применяем право нейтралитета, и наше сотрудничество с НАТО не ново, поскольку мы участвуем в программе "Партнерство ради мира" уже около 30 лет. Сейчас мы хотим углубить эти отношения, но институциональные рамки и, таким образом, очевидно, рамки, касающиеся нейтралитета, остаются прежними".

Мэдер, занимающий свой нынешний пост с 1 января, заверил, что о вступлении Швейцарии в НАТО "не может быть и речи". "Мы уважаем красные линии: не ввязываться в международный конфликт, не оказывать военную поддержку и не предоставлять нашу территорию воюющей стороне или лагерю", - сказал чиновник. "Сегодня некоторые говорят о сближении с НАТО, но этот термин неуместен, поскольку мы стремимся развивать существующее сотрудничество только для укрепления нашей обороноспособности", - утверждал Мэдер.

По его словам, в Берне заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере обороны и безопасности также с Евросоюзом. "ЕС не предлагает таких возможностей участия, как НАТО, для таких третьих государств, как мы, - пояснил глава ведомства. - Но мы внимательно следим за ситуацией, в частности в том, что касается Европейского оборонного агентства, и стремимся присоединиться к проектам, которые могут принести нам дополнительную пользу".

Мэдер в позитивном ключе прокомментировал принятое 18 июня комиссией по вопросам безопасности Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) решение, нацеленное на смягчение ограничений на реэкспорт швейцарского оружия участвующим в конфликтах странам. "В наших интересах сохранить экспортные рынки, чтобы поддерживать конкурентоспособную оружейную промышленность. Снятие наших ограничений покажет нашим партнерам, что мы предлагаем не только ограничения, но и возможности", - резюмировал чиновник.

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