НАТО столкнется с проблемой мобилизации в Европе в случае конфликта с РФ

Европейские страны, входящие в НАТО, испытывают проблемы с набором новых военнослужащих и могут столкнуться со сложностями при мобилизации в случае конфликта с Россией. Об этом сообщила газета Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, европейские страны НАТО официально располагают 1,9 млн военнослужащих. Этого контингента, по оценкам издания, должно было бы хватить для противодействия ВС РФ. Однако в действительности европейцам будет трудно привлечь дополнительно более 300 тыс. военнослужащих в соответствии с новыми оборонительными планами. И даже в случае полного набора им потребуются месяцы подготовки. Необходимость мобилизации именно такого количества человек издание не поясняет, однако в июле 2023 года лидеры стран НАТО утвердили план развертывания 300 тыс. военных на восточном фланге альянса на случай конфликта.

Проблему с дефицитом кадров в армии, в частности, испытывают Германия, Великобритания, Франция и Италия, отмечает газета. Численность ВС Германии составляет 180 тыс. человек, ей не хватает по меньшей мере еще 20 тыс. для выполнения обязательств в рамках НАТО. Великобритания в течение последнего десятилетия не выполняла ежегодные планы по набору военнослужащих, а в прошлом году численность сухопутных войск страны сократилась на 4 тыс. человек. Численность ВС Франции с 2014 года уменьшилась более чем на 16 тыс. человек, а итальянской армии - более чем на 39 тыс., уточняет FT. По словам аналитика Европейского совета по международным отношениям Камиля Грана, оборонное планирование в Европе не было массовым. Это повлекло за собой пробелы в процессе набора и ежегодное сокращение вооруженных сил в большинстве стран континента.

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