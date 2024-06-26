Германия ужесточит закон о депортации за оправдание терроризма

Правительство Германии согласовало законопроект об ужесточении правил для депортации за оправдание терроризма в интернет-пространстве. Об этом сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фейзер, ее цитирует агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы принимаем жесткие меры против исламистских и антисемитских преступлений на почве ненависти в интернете", - сказала глава МВД, добавив, что оправдание или прославление любого теракта даже в соцсетях будет "серьезным поводом для депортации".

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