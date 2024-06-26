В Литве захотели отменить запрет кассетных бомб

Литва до конца текущего года выйдет из конвенции по запрету кассетных боеприпасов. Об этом сообщил журналистам министр обороны Лауринас Касчюнас, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мое время жестко расписано, поэтому необходимо целенаправленно наводить порядок. Вопрос с кассетными боеприпасами должен быть решен в ближайшее время, в любом случае - до конца полномочий правительства", - сказал он.

В октябре в Литве состоятся очередные парламентские выборы, по итогам которых будет сформирован новый состав кабинета.

Минобороны считает кассетные боеприпасы особенно эффективным средством ведения боя, использовать которое должна и армия Литвы, так как вероятный противник, полагает ведомство, наверняка это сделает. Ранее Касчюнас отмечал, что Литва является единственной страной в регионе, которая продолжает соблюдать конвенцию. Тем самым страна, учитывая идущие поблизости боевые действия, связывает себе руки в сдерживании и обороне, подчеркнул глава ведомства. Однако офис президента балтийской республики критически оценил выход из конвенции, предупредив, что такой шаг негативно скажется на международном имидже Литвы.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются на площади, равной футбольному полю. Конвенция по кассетным боеприпасам, принятая в 2008 году, запрещает их использование. На настоящий момент к документу присоединились более 100 стран (Вильнюс сделал это в 2011 году), еще 12 подписали его, но пока не ратифицировали.

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