Шольц подтвердил договоренность о назначениях на ключевые посты в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил договоренность о назначении Урсулы фон дер Ляйен, Антониу Кошты и Каи Каллас на ключевые посты в ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Существует общая позиция, о которой стало известно <...>, а именно что Антониу Кошта станет будущим председателем Европейского совета, Урсула фон дер Ляйен - председателем Еврокомиссии, а политик Кая Каллас - верховным представителем [ЕС по иностранным делам и политике безопасности]", - сказал Шольц, выступая в Бундестаге. "Это, с моей точки зрения, хороший состав и ясное решение для европейского будущего", - считает он.

Саммит ЕС 27-28 июня будет посвящен назначениям на руководящие посты ЕС, обсуждению стратегического курса Евросоюза на следующие 5 лет. Ранее европейские источники уже сообщили, что между странами ЕС есть договоренность о том, как будут поделены ключевые посты в институтах ЕС на 2025-2029 годы. Главой ЕК останется Урсула фон дер Ляйен, Шарля Мишеля на посту главы Евросовета сменит экс-премьер Португалии Антониу Кошта, Жозепа Борреля на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности - премьер Эстонии Кая Каллас. В рамках этой договоренности распределялся и пост генсека НАТО, на котором Йенса Столтенберга сменит премьер Нидерландов Марк Рютте.

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