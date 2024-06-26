КНДР третий день запускает шары с мусором в Южную Корею

КНДР снова запустила, как предполагается, шары с мусором в сторону Республики Корея. Об этом сообщили власти южнокорейской столицы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В 21:16 [по местному времени] в небе над северными районами провинции Кёнгидо были замечены объекты, которые, как предполагается, являются воздушными шарами, запущенными из Северной Кореи", - говорится в массовой рассылке.

Утром по местному времени 26 июня Международный аэропорт Инчхон был вынужден отменить или отложить внутренние и международные рейсы на несколько часов из-за шаров.

КНДР проводила аналогичную акцию 24 и 25 июня. Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон 21 июня заявила, что народная республика намерена сдержать слово и примет меры в ответ на запуск шаров с пропагандистскими листовками через границу. 20 июня южнокорейские активисты забросили листовки.

9 июня Ким Ё Чжон рекомендовала властям Республики Корея отказаться от "опасных шагов", таких как работа громкоговорителей на границе, иначе уборка мусора, запущенного из народной республики, станет для них "частью повседневности". "Если Республика Корея одновременно будет распространять листовки через границу и вести трансляции, то не сомневайтесь, что станете свидетелем нашего нового ответа", - сказала тогда она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!