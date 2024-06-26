Словакия поддержит чешскую инициативу поставок снарядов Украине

Словакия будет поддерживать чешскую инициативу поставок снарядов Украине. Об этом на пресс-конференции в Праге заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы в значительной степени будем способствовать успеху чешской активности [по производству] боеприпасов. Словакия увеличила производство на тех заводах, где выпускаются боеприпасы нужных калибров, - цитирует его словацкий портал pravda.sk. - Значительная часть боеприпасов из того количества, которое собирает Чешская Республика, будет произведена непосредственно на словацких предприятиях".

При этом Пеллегрини отметил, что своих солдат или инструкторов Словакия отправлять на Украину не собирается. "Словакия не пошлет на Украину ни одного своего солдата", - сказал он. Что касается инструкторов, то они смогут обучать украинских военных "только на территории Словакии".

Пеллегрини прибыл в среду в столицу Чехии со своим первым официальным заграничным визитом после вступления на пост президента Словацкой Республики.

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