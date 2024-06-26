ВВС Южной Кореи и США провели учения с привлечением 30 самолетов

ВВС Республики Корея и США провели совместные учения с привлечением примерно 30 самолетов, в том числе американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Об этом сообщило агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В этом году истребители F-22 Raptor привлекаются к учениям с южнокорейскими F-35A во второй раз. F-22 Raptor считаются одними из лучших истребителей в мире благодаря авионике и технологиям малозаметности, отмечает агентство.

Тренировки прошли на востоке Республики Корея. Их целью было совершенствование навыков по нанесению превентивного тактического удара по противнику, чтобы замедлить или расстроить его ряды перед началом боя.

Нынешние учения были частью более масштабных пятидневных маневров Buddy Squadron, которые начались в понедельник.

В среду Корпус морской пехоты Республики Корея впервые за семь лет провел "полномасштабные учения" с боевыми стрельбами на северо-западных островах в Желтом море, расположенных рядом с КНДР.

24 и 25 июня КНДР запускала шары с мусором в ответ на заброс политических листовок на ее территорию. Утром 26 июня по местному времени КНДР предприняла неудачную попытку запуска, предположительно, сверхзвуковой ракеты.

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