Глава МО Израиля призвал не выносить разногласия с США на публику

Израиль дорожит поддержкой США, разногласия между двумя странами случаются, но они должны обсуждаться кулуарно, а не выноситься на публику. Такое мнение выразил министр обороны еврейского государства Йоав Галант во время своего визита в Вашингтон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мощная и прочная связь между Соединенными Штатами и Израилем является ключом к стратегии нашей страны и нашей безопасности. После жестокого нападения ХАМАС Соединенные Штаты поддержали Израиль. Это включает в себя совместную работу по противодействию иранскому нападению в середине апреля. Мы ценим полученную поддержку - как явную, так и скрытую. Это укрепляет наши общие обязательства и отражает простую истину: наши страны связаны общими интересами и, что более важно, ценностями", - сказал он в видеообращении, распространенном пресс-службой Минобороны.

"Я стою здесь, в Вашингтоне, как министр обороны Израиля, чтобы сказать следующее: в каждой семье - а мы считаем американский народ своей семьей - могут возникнуть разногласия. Тем не менее, как и все семьи, мы обсуждаем наши разногласия дома и остаемся едиными", - добавил Галант.

Он подчеркнул, что Израиль поддерживает предложение президента США Джо Байдена по перемирию в секторе Газа и считает, что теперь слово за представителями ХАМАС. "Давайте двигаться вперед вместе", - заключил израильский министр.

Ранее вашингтонская администрация неоднократно выступала с публичной критикой планов Израиля в отношении сектора Газа, в частности не одобряя намерения израильского руководства провести масштабную операцию в городе Рафах на юге сектора. В свою очередь премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху недавно несколько раз открыто выражал возмущение в связи с тем, что американские союзники, по его словам, задерживают поставки Израилю необходимых вооружений.

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