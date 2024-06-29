США намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине

Вашингтонская администрация намерена в понедельник, 1 июля, объявить о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $150 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

По его сведениям, в пакет, в частности, войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов HAWK. Эти и другие вооружения будут переданы Киеву со складов Пентагона.

Ранее американские СМИ сообщали, что власти США 25 июня объявят о выделении пакета военной помощи Украине на $150 млн.

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