Маск сделал неожиданное заявление про США

Основатель компании SpaceX Илон Маск высказал мнение, что США никто не управляет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, неожиданное заявление он сделал в социальной сети X.

Так миллиардер отреагировал на пост бывшего кандидата в президенты США Вивека Рамасвами. Политик предположил, что действующий глава государства Джо Байден в действительности не управляет страной и поинтересовался, кто этим занимается.

"Быть может, никто", - написал Маск.

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