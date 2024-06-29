https://news.day.az/world/1671517.html Маск сделал неожиданное заявление про США
Маск сделал неожиданное заявление про США
Основатель компании SpaceX Илон Маск высказал мнение, что США никто не управляет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, неожиданное заявление он сделал в социальной сети X.
Так миллиардер отреагировал на пост бывшего кандидата в президенты США Вивека Рамасвами. Политик предположил, что действующий глава государства Джо Байден в действительности не управляет страной и поинтересовался, кто этим занимается.
"Быть может, никто", - написал Маск.
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