Власти Турции призвали население к бдительности в связи с провокациями в стране

Министр внутренних дел Турции Али Йерликая призвал население к спокойствию и бдительности в связи с провокациями, сопряженными проявлениями ксенофобии и нанесением ущерба государственному и частному имуществу.

Как сообщает Day.Az, глава ведомства обратился к согражданам, отметив, что в различных городах Турции задержаны 474 лица, причастных к незаконным ночным акциям против сирийских беженцев в различных городах страны.

"Наше государство имеет все возможности для противодействия попыткам дестабилизации ситуации в стране. Не прибегайте к противозаконным действиям, не наносите вреда государственному и частному имуществу", - написал министр в соцсетях.

Тем временем, министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что любые попытки нарушения общественного порядка в стране будут жестко пресекаться.

В Управлении по связям Администрации Президента Турции опровергли утверждения о наличии налоговых льгот для сирийских беженцев. "Подобного рода ложные утверждения преследуют цель манипулирования сознанием общества. Призываем население не доверять дезинформации", - говорится в сообщении Администрации турецкого лидера.

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