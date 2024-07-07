Маск заявил, что в США нет президента

В Соединенных Штатах давно нет президента. Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский предприниматель Илон Маск.

"Хороший вопрос, так как очевидно, что у нас его (президента - прим. ред.) давно нет", - написал Маск, комментируя статью колумниста газеты New York Times Росса Даутата, которая вышла с заголовком "Нужен ли Америке президент?".

До этого американское издание Politico узнало, что президент США Джо Байден с трудом мог говорить за два дня до дебатов со своим предшественником Дональдом Трампом.

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