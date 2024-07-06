В Иране рассказали, когда пройдет инаугурация Пезешкиана

Проведение процедуры инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана состоится только после того, как он сложит полномочия депутата Меджлиса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель президиума Меджлиса и член исполнительного комитета по организации президентских выборов Алиреза Салими.

"Первое после перерыва заседание Меджлиса состоится 31 тира (соответствует 21 июля по григорианскому календарю - прим. ТАСС), на нем будет проведено голосование по вопросу о снятии полномочий депутата с Пезешкиана", - приводит его слова агентство NourNews. Как отметил Салими, через две недели после церемонии инаугурации избранный президент должен представить на согласование парламенту свой кабинет министров.

5 июля в Иране состоялся второй тур внеочередных выборов президента, назначенных после гибели главы исполнительной власти Эбрахима Раиси. Победу одержал кандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан, набрав 53,6% общего числа голосов. Консерватор Саид Джалили получил 44,3%.

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