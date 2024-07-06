Авиация коалиции во главе с США 10 раз нарушила воздушное пространство Сирии

Три пары истребителей F-15, пара истребителей Rafale, пара штурмовиков A-10 Thunderbolt международной коалиции во главе с США 10 раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано восемь случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений тремя парами истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинциях Ракка, Хасеке. Попов отметил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок.

"В результате минометного обстрела со стороны террористов из района Тедиль по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Аджель провинции Алеппо ранены два сирийских военнослужащих. В результате минометного обстрела со стороны террористов из района Сарджа по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Руайха провинции Идлиб ранены два сирийских военнослужащих", - отметил он.

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