Израиль атаковал вооруженных радикалов на территории школы в Газе

ВВС Израиля нанесли удар по вооруженным радикалам, действовавшим на территории школы в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад на основании разведданных и с применением высокоточных боеприпасов ВВС Израиля нанесли удар по нескольким террористам, осуществлявшим террористическую деятельность, используя в качестве прикрытия сооружения школы в районе Нусейрата", - говорится в заявлении.

"Террористические организации ХАМАС и "Исламский джихад" систематически нарушают международное право, используя гражданские структуры и население [в секторе Газа] в качестве живого щита для атак против Государства Израиль", - добавили в армейской пресс-службе.

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