В США раскрыли детали проекта декларации саммита НАТО в Вашингтоне

В декларации саммита, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне, назовут включение Украины в НАТО необратимым. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с проектом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов, проект декларации еще может измениться до принятия финального варианта.

"Белый дом поддерживает использование этого слова ("необратимый" - прим. "Ленты.ру") в итоговой декларации, если в документе также подтверждается, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться", - раскрыл неназванный американский чиновник.

Он добавил, что окончательный вариант документа по итогам саммита Североатлантического альянса будет содержать данную формулировку.

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