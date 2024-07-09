США одобрили Польше займ на военные нужды

США в рамках соглашения выделят Польше займ на военные нужды для укрепления так называемого восточного фланга НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил Госдеп.

"США объявляют о втором займе на военные нужды в размере $2 млрд в рамках соглашения с Польшей о прямом кредитовании ", - говорится в сообщении, и подчеркивается, что "эта сделка еще больше укрепит восточный фланг НАТО".

Госдеп отметил, что Польша проводит крупную программу военной модернизации, включающую покупку американских средств обороны, таких, как истребители F-35, ракетные комплексы Patriot и танки Abrams.

Кроме того, США предоставят Варшаве $60 млн в рамках программы иностранного военного финансирования для субсидирования процентной ставки по этому займу, что "поможет ускорить модернизацию обороны Польши за счет поддержки срочных поставок оборонных товаров и услуг из США".

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