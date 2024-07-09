В КНР рассказали о дальнейших шагах по Украине

Китай продолжит способствовать политическому урегулированию конфликта в Украине и предпримет дальнейшие шаги в зависимости от развития ситуации. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Пекин, передает Day.Az со слсылкой на ТАСС.

"Китай высоко оценивает усилия Венгрии по содействию политическому урегулированию украинского кризиса, - отметил Линь Цзянь. - КНР также продолжит по-своему активно продвигать мирные переговоры и примет решение о дальнейших шагах в зависимости от развития ситуации".

Он добавил, что Китай готов продолжать поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами, чтобы совместными усилиями создать благоприятные условия для политического урегулирования кризиса.

8 июля Орбан встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и обменялся с ним мнениями о перспективах урегулирования украинского кризиса. 5 июля он обсудил в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным возможные пути урегулирования конфликта и начала переговоров о мире. 2 июля Орбан во время визита в Киев обсудил этот же вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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