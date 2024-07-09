Маск считает, что Демпартия впускала нелегалов в США ради голосов на выборах

Демократическая партия стремилась впустить в США как можно больше нелегальных мигрантов, чтобы они смогли проголосовать на предстоящих президентских выборах в ноябре этого года. Об этом заявил предприниматель Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все это время их целью было впустить как можно больше нелегальных избирателей", - написал он в Х (ранее Twitter), комментируя пост спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который заявил, что Демократическая партия "хочет превратить нелегальных иностранцев в избирателей".

4 июня президент США Джо Байден объявил о временном запрете на предоставление убежища иммигрантам, нелегальным образом пересекающим южную границу Соединенных Штатов. Как следует из заявления, распространенного пресс-службой Белого дома, действие ограничений будет распространяться на периоды, когда поток мигрантов превышает пропускные способности на границе США с Мексикой. В заявлении утверждается, что ограничения позволят американским властям "быстрее выдворять лиц, не имеющих законных оснований для нахождения в США". Запрет предусматривает гуманитарные исключения для детей без сопровождения и жертв торговли людьми.

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