ЕС рассматривает возможность отменить председательство Венгрии

Страны Евросоюза рассматривают возможность отменить полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС после визитов венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, послы ЕС обсудят поездку Орбана в Москву и Пекин 10 июля на заседании комитета постоянных представителей при ЕС. В Евросоюзе недовольны тем, что Орбан использовал во время визитов логотип председательства Венгрии в Совете ЕС, передает портал, несмотря на заявления о том, что он действует только от лица Будапешта.

Как указали собеседники EUobserver, некоторые страны за кулисами говорят о сценарии, согласно которому Венгрия может быть лишена председательства, а ее место до конца этого года займут сразу две страны - Испания и Бельгия. Помимо этого, передает портал, несколько европейских стран обсуждают возможность перенести место проведения саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который должен состояться в ноябре в Будапеште. Неофициальное решение о переносе может быть принято 18 июля в Лондоне на очередной встрече ЕПС.

Портал поясняет, что для принятия каких-либо мер против Венгрии странам ЕС на основе действующего законодательства сообщества потребуется для начала единогласно признать, что действия Будапешта подрывают ценности Евросоюза, отменить венгерское председательство и лишить ее права голоса в Совете ЕС. Однако, указывает EUobserver, достичь этого будет трудно, так как Словакия, вероятно, заблокирует подобные шаги.

5 июля Орбан посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, обсудил возможные пути урегулирования конфликта на Украине и начало переговоров о мире. Из Москвы премьер вылетел в Пекин на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. До своего визита в Россию Орбан обсудил урегулирование конфликта на Украине с Владимиром Зеленским 2 июля в Киеве.

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