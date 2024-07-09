НАТО ищет способы доступа к интернету в случае атак на подводные кабели

НАТО оказывает поддержку в финансировании проекта по поиску альтернативных способов доступа к интернету в случае атак на подводные коммуникации Европы. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, научная программа НАТО одобрила грант в $433 тыс. на разработку проекта, который позволит беспрепятственно и бесперебойно перенаправлять данные с подводных кабелей на спутниковые системы в случае атак или стихийных бедствий. Разработкой проекта занимаются ученые из Исландии, США, Швеции и Швейцарии. Его общая стоимость составляет $2,5 млн.

Руководитель научной программы альянса подтвердил, что проект был недавно одобрен, и отметил, что его реализация начнется в скором времени.

16 апреля вице-адмирал Объединенного командования ВМС НАТО Дидье Мальтер заявил, что сеть подводных коммуникаций, от которых зависит европейская безопасность, крайне уязвима. Он отметил, что альянс должен быть защищен и стабильно использовать жизненно важную подводную инфраструктуру.

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